Dakar 2022, Danilo Petrucci si infortuna in allenamento: piccola frattura alla caviglia destra: "Sarò al via della gara" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non inizia nel migliore dei modi l'avventura di Danilo Petrucci verso la Dakar 2022. Il pilota ternano, infatti, si è procurato un leggero infortunio nel corso di un allenamento nel quale cercava di prepararsi al meglio alla, già di suo, durissima gara che scatterà il primo gennaio in Arabia Saudita. L'ex pilota della MotoGP, che fino a novembre ha corso con il team KTM Tech3, è stato protagonista di un incidente a Dubai, dove si stava allenando insieme al resto dei piloti ufficiali del marchio austriaco. Danilo Petrucci, nello specifico, si è procurato una piccola frattura al malleolo perineale del piede destro che lo costringerà, di conseguenza, a porre fine ad una già limitata ...

