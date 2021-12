Covid | focolaio Omicron in una scuola dell’Avellinese

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Anche in provincia di Avellino preoccupa la variantedel-19 che colpisce soprattutto le fasce d’età più giovani. A Melito Irpino, piccolo comune della Valle dell’Ufita, è stato registrato untra i bambini che frequentano la localeelementare: venti i casi di positività riscontrati che potrebbero risultare molti di più all’esito della ricostruzione dei contatti avviata dalla locale Asl. Sotto osservazione tutte le classi dellaprimaria mentre, per stare ai bambini dellad’infanzia e agli studenti della secondaria di primo grado, allo stato non si registrano contagi. A Melito Irpino si sta vivendo la stessa situazione già registrata nel comune di Caposele (Avellino) dove 70 persone risultano contagiate ...

scoppiato da circa una settimana undi- 19 all'interno del carcere di Monza. Al momento sarebbero più di venti i detenuti risultati positivi al tampone. A cui si aggiunge anche un agente della Polizia penitenziaria. Dall'...Le autorità cinesi hanno imposto il lockdown a Xi'an, una città di 13 milioni di abitanti, capoluogo della provincia di Shaanxi, nella Cina centrale, a causa di undi. Con Pechino che si prepara a ospitare le Olimpiadi invernali a febbraio del prossimo anno, la Cina è in massima allerta contro il. Il lockdown a Xi'an è staro deciso dopo la ...Ad Aosta, all'Istituto San Giovnni Bosco, nove suore sono risultate positive al Covid-19. Tutte vaccinate. 200 bambini in DAD. The post Focolaio di Covid19 tra suore vaccinate, 200 bambini in DAD appe ...I 200 bambini che frequentano l’asilo e le elementari dell'Istituto San Giovanni Bosco sono stati messi in Dad ...