Cosa deve ancora fare il Parlamento prima di dedicarsi al Quirinale

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) AGI - L'obiettivo prioritario è incassare il via libera definitivo alla manovra entro il 31 dicembre, per scongiurare il rischio dell'esercizio provvisorio. Poi, dopo aver già blindato il decreto fiscale, il passo successivo è mettere in sicurezza con la doppia fiducia il decreto sul Piano di ripartenza e resilienza e, infine, il decreto che ha istituito il 'super' green pass. Questo il timing dei lavori di Camera e Senato, almeno fino a metà gennaio. Dopodichè, fatta eccezione per alcuni voti che potrebbero impegnare deputati e senatori, ma si tratterebbe comunque di provvedimenti 'minor', per le due Aule si stopperanno i lavori tradizionali per consentire aldi riunirsi in seduta comune e eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Da settimane circola il 'toto data', ma al momento l'unica certezza è che la convocazione della...