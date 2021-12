Basket, Eurolega 2021/2022 17^ giornata: programma, date, orari e tv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il programma della diciassettesima giornata di Eurolega 2021/2022 di Basket, con le date, gli orari e come vedere in tv le partite. Un turno su cui pesa in maniera significativa il rinvio di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, a causa dei numerosi casi di Covid che hanno colpito la formazione meneghina. Ad ogni modo, lo spettacolo del grande Basket europeo non si ferma, e propone il derby greco tra Panathinaikos e Olympiacos. Grande attesa anche per la sfida tra Real Madrid e CSKA Mosca, mentre il Barcellona se la vedrà contro Kazan. Di seguito il dettaglio della giornata, ricordando che tutte le partite saranno visibili in streaming su Eleven Sports, mentre solo tre su Sky (e in streaming su Sky Go). RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ildella diciassettesimadidi, con le, glie come vedere in tv le partite. Un turno su cui pesa in maniera significativa il rinvio di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, a causa dei numerosi casi di Covid che hanno colpito la formazione meneghina. Ad ogni modo, lo spettacolo del grandeeuropeo non si ferma, e propone il derby greco tra Panathinaikos e Olympiacos. Grande attesa anche per la sfida tra Real Madrid e CSKA Mosca, mentre il Barcellona se la vedrà contro Kazan. Di seguito il dettaglio della, ricordando che tutte le partite saranno visibili in streaming su Eleven Sports, mentre solo tre su Sky (e in streaming su Sky Go). RISULTATI E ...

Advertising

RassegnaZampa : #Basket #Eurocup: Venezia passa a Patrasso 78-68. Sanders e Bramos fanno il break - ilbassanese : Eurolega femminile, Famila Schio-Sopron 71-70 dopo un tempo supplementare - OA_Sport : Basket femminile: notte da ricordare per il Famila Schio in Eurolega! Sconfitto il Sopron, vittoria vitale per l'en… - karda70 : #Basket #EuroLeagueWomen #Eurolega #Basketfemminile, @familaschio #Schio vs @WBSopron 71-70 dopo un tempo suppleme… - maumacosi : @GabrieleIuvina1 Capisco perché l'Eurolega di basket è piena di squadroni russi. Tre per la cronaca, su sedici. -