Alex Zanardi e la regola dei 5 secondi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «Quando in una gara ti accorgi di avere dato tutto, ma proprio tutto, tieni duro ancora cinque secondi, perché è lì che gli altri non ce la fanno più». In questa frase c'è tutto Alex Zanardi, tornato finalmente a casa dopo oltre un anno e mezzo in ospedale a seguito del grave incidente del 19 giugno 2020. Personaggio unico, capace di pensieri profondi e di sottile ironia, un campione che ha trovato la forza di ribaltare il destino, facendo diventare opportunità un dramma come quello dell'incidente al Lausitzring nel 2001 in cui perse le gambe. Da allora la sua vita è cambiata, ma in meglio: «Sono Alex Zanardi, e se non avessi avuto l’incidente in cui ho perso le gambe ora non sarei così felice», ha spesso ripetuto. E ora si ritrova a combattere l'ennesima battaglia, un'altra sfida che tutti sono ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «Quando in una gara ti accorgi di avere dato tutto, ma proprio tutto, tieni duro ancora cinque, perché è lì che gli altri non ce la fanno più». In questa frase c'è tutto, tornato finalmente a casa dopo oltre un anno e mezzo in ospedale a seguito del grave incidente del 19 giugno 2020. Personaggio unico, capace di pensieri profondi e di sottile ironia, un campione che ha trovato la forza di ribaltare il destino, facendo diventare opportunità un dramma come quello dell'incidente al Lausitzring nel 2001 in cui perse le gambe. Da allora la sua vita è cambiata, ma in meglio: «Sono, e se non avessi avuto l’incidente in cui ho perso le gambe ora non sarei così felice», ha spesso ripetuto. E ora si ritrova a combattere l'ennesima battaglia, un'altra sfida che tutti sono ...

Advertising

virginiaraggi : Una bella notizia per il mondo dello sport: Alex #Zanardi è finalmente tornato a casa e passerà il Natale con la su… - meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - SkyTG24 : Alex #Zanardi è tornato a casa, ha lasciato l'ospedale: per lui Natale in famiglia. Il campione paralimpico è torna… - GiuliaCarpi1984 : RT @Radio3tweet: In questa epoca di preoccupazione non bisogna mai arrendersi alla rassegnazione. Lo insegna Alex Zanardi e la sua magnific… - manubionda65 : RT @lorenz_frigerio: #AlexZanardi una delle poche favole belle di questo #Natale: è la storia del campione mondiale assoluto di resilienza,… -