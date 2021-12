Variante Omicron, Europa teme ‘tempesta’: misure e restrizioni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Variante Omicron si diffonde, i contagi covid non si fermano e l’Europa corre ai ripari con restrizioni assortite. In attesa che la cabina di regia in programma domani con il premier Mario Draghi definisca la linea dell’Italia, altri paesi varano la stretta per provare a piegare la curva. Le misure arrivano mentre l’Oms fa scattare l’ennesimo allarme nel Vecchio Continente: “Possiamo vedere un’altra tempesta in arrivo. La Variante Omicron sta diventando dominante, o lo è già, in diversi Paesi tra cui Danimarca, Portogallo e Regno Unito, dove i suoi numeri raddoppiano ogni giorno e mezzo-3, con tassi di trasmissione mai visti prima”, dice Hans Kluge, direttore dell’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa. La ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lasi diffonde, i contagi covid non si fermano e l’corre ai ripari conassortite. In attesa che la cabina di regia in programma domani con il premier Mario Draghi definisca la linea dell’Italia, altri paesi varano la stretta per provare a piegare la curva. Learrivano mentre l’Oms fa scattare l’ennesimo allarme nel Vecchio Continente: “Possiamo vedere un’altra tempesta in arrivo. Lasta diventando dominante, o lo è già, in diversi Paesi tra cui Danimarca, Portogallo e Regno Unito, dove i suoi numeri raddoppiano ogni giorno e mezzo-3, con tassi di trasmissione mai visti prima”, dice Hans Kluge, direttore dell’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’. La ...

