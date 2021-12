Sofia Goggia | “Ho preso un buco | contenta della sciata Shiffrin imbattibile | devo restare a ridosso del podio”

Leggi su oasport

(Di martedì 21 dicembre 2021)non è riuscita a portare a termine il gigante di Courchevel, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. La bergamasca, decima al termineprima manche, stava sciando davvero molto bene nel secondo atto ed era in grandissima rimonta, ma purtroppo ha commesso un errore nella parte conclusiva del tracciato ed è uscita di pista. Un vero peccato, perché l’azzurra aveva tutte le carte in regola per recuperare e insidiare una potenziale top-5 finale. VIDEOesce nel gigante di Courchevel: errore nel finale, era in grande rimonta La Campionessa Olimpica di discesa libera, in questa prima parte di stagione già capace di vincere cinque gare (tre discese e due superG), perde così il primo posto in classifica generale. La statunitense Mikaela ...