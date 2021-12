Siena, i parenti di David Rossi: “Riaprite l’indagine e si proceda per omicidio” (Di martedì 21 dicembre 2021) Fratello, moglie e figlia: «Ci aspettiamo che emergano ulteriori elementi che rafforzino il nostro grido di verità, che lanciamo da anni». Leggi su lastampa (Di martedì 21 dicembre 2021) Fratello, moglie e figlia: «Ci aspettiamo che emergano ulteriori elementi che rafforzino il nostro grido di verità, che lanciamo da anni».

Ultime Notizie dalla rete : Siena parenti Siena, i parenti di David Rossi: "Riaprite l'indagine e si proceda per omicidio" Riaprire l'indagine sulla morte del manager Montepaschi David Rossi, ma questa volta per omicidio. È la richiesta che viene dai parenti di Rossi, presenti oggi a Siena dove è cominciata la perizia dei Ris (reparti investigazioni scientifiche) dei carabinieri, disposta dalla commissione parlamentare di inchiesta. "Ci aspettiamo ...

