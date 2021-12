Sassuolo | Dionisi in conferenza stampa | “Bologna squadra forte Da Boga mi aspetto molto”

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’allenatore del, Alessiopresenta inla sfida di mercoledì 22 dicembre contro ilvalida per la 19ª giornata della Serie A 2021/2022. All’inizio si concentra sul tipo di partita e su chetroveà di fronte nell’unico derby emiliano della stagione: “Non miassolutamente una partita facile. Ci sono dei momenti dove il calendario e gli infortuni ti danno la possibilità di turnare o meno i giocatori. Abbiamo gli stessi punti. Dall’inizio del campionato illo abbiamo visto sempre sopra di noi ed è una sfida difficile, sicuramente metteranno qualcosa di più contro di noi. Non so che atteggiamento avranno, so solo che hanno giocatori bravi, un allenatore bravo. Potrebbero avere un atteggiamento ...

Conferenza stampa: le parole del tecnico del Sassuolo alla vigilia della sfida contro il Bologna. Le sue dichiarazioni Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. BOLOGNA - "Non so che atteggiamento avrà il Bologna, so solo che hanno giocatori bravi, un allenatore bravo." Il Sassuolo attende il ritorno di un jolly offensivo come Djuricic, ma per il serbo bisognerà attendere ancora.