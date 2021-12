Ruslan e Ilicic al di sotto delle aspettative | non convincono le scelte del Gasp

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sportiello Sv : Chiamato ad una bella responsabilità nel momento in cuisfiducia il titolare. Risponde presente all’appello di Valeri senza dovere fare una parata. Djimsiti 6 : Deve curare Destro di gran lunga l’unico pericoloso, qualche affanno nei rinvii Demiral 6,5 : Torna titolare senza i quattro gol sul groppone presi dai compagni, riabilitato anche di fronte alle critiche recita la parte dell’aggressivo anche quando non servirebbe. Di testa va vicino al gol nel secondo tempo (17’) per finire a fare il centroavanti senza fortuna. Palomino 6,5 : Il più sicuro in ogni intervento. Impeccabile chiusura su Destro ( 18’ 2t) Hateboer 5,5 : Si limita al compitino, senza mai affondare. Su di lui raddoppiano Criscito e Portanova. Freuler 6 : In diffida prende il giallo dopo una ventina di minuti. Squalificato con il Torino, prolungherà le vacanze sulla neve Svizzera ...