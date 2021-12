(Di martedì 21 dicembre 2021) Da oggi Victorpuò allenarsi a Castel Volturno con unaprotettiva. È stata realizzata in carbonio e kevlar sotto la guida del dottor Roberto Ruggiero, il tecnico ortopedico napoletano ...

Advertising

sportli26181512 : Osimhen sorride: arrivata la maschera personalizzata, il recupero procede: Osimhen sorride: arrivata la maschera pe… - _enz29 : RT @Gazzetta_it: Osimhen sorride: arrivata la maschera personalizzata, il recupero procede #Napoli - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Osimhen sorride: arrivata la maschera personalizzata, il recupero procede #Napoli - Gazzetta_it : Osimhen sorride: arrivata la maschera personalizzata, il recupero procede #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen sorride

La Gazzetta dello Sport

Da oggi Victorpuò allenarsi a Castel Volturno con una maschera protettiva. È stata realizzata in carbonio e kevlar sotto la guida del dottor Roberto Ruggiero, il tecnico ortopedico napoletano che con la sua ...Simone Inzaghisornione. Il fantasma di Conte, le assenze pesanti di Lukaku e Hakimi sembrano elementi ... una volta recuperatie compagni, sembra la vera rivale dell'Inter. Lo Spezia ...“Gli accordi si fanno sempre in due. Io sono qui da nove anni, mi piace e sto bene, c’è un’opzione nel contratto e vediamo cosa succederà a fine stagione. In questi nove anni ho dato tutto al Napoli, ...Simone Inzaghi sorride sornione. Il fantasma di Conte, le assenze pesanti di Lukaku e Hakimi sembrano elementi lontani, superati da uno strapotere che cresce ogni giornata. L'Inter e' campione d'inver ...