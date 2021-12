Martina Franca, al via il restauro del Convento dei Paolotti In mattinata l'inaugurazione del cantiere (Di martedì 21 dicembre 2021) Taglio del nastro per il cantiere di restauro del Convento dei Paolotti a Martina Franca. Alla cerimonia hanno preso parte l’arcivescovo di Taranto, Filippo Santoro, l’assessore comunale alla Cultura, Antonio Scialpi; don Emanuele Tagliente, don Angelo Pastore e l’ingegner Gianfranco Tonti. «Il complesso risalente al 1600 è ricco di storia arte e spiritualità- commenta Scialpi-. Si affaccia sulla Valle d’Itria ed avrà una vocazione di catechesi ambientale. Darà lustro al quartiere e alla città con i suoi ambienti i suoi affreschi e la contiguità con la chiesa di san Francesco da Paola, scrigno di ricchezza e bellezza architettonica e artistica». L'articolo Martina Franca, al via il restauro del Convento dei ... Leggi su noinotizie (Di martedì 21 dicembre 2021) Taglio del nastro per ildideldei. Alla cerimonia hanno preso parte l’arcivescovo di Taranto, Filippo Santoro, l’assessore comunale alla Cultura, Antonio Scialpi; don Emanuele Tagliente, don Angelo Pastore e l’ingegner Gianfranco Tonti. «Il complesso risalente al 1600 è ricco di storia arte e spiritualità- commenta Scialpi-. Si affaccia sulla Valle d’Itria ed avrà una vocazione di catechesi ambientale. Darà lustro al quartiere e alla città con i suoi ambienti i suoi affreschi e la contiguità con la chiesa di san Francesco da Paola, scrigno di ricchezza e bellezza architettonica e artistica». L'articolo, al via ildeldei ...

