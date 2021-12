Manovra | ok a superbonus senza tetto Isee | riforma Irpef e taglio Irap

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tra le misure che hanno ottenuto il via libera lo stop alla tassa sui tavolini per tre mesi. Dieci milioni ai proprietari di case occupate abusivamente. Edili-ceramisti andranno in pensione prima con 32 anni contributi. Innalzato da 5mila a 10mila euro nel 2022 ildi spesa per il bonus mobili

La Commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla legge di bilancio. Il 28 dicembre avrà inizio la discussione generale in Aula alla Camera. Molti provvedimenti approvati: l'accordo sui ...Alessandra Severini Ladi bilancio è arrivata in aula al Senato per il rush finale. La legge di bilancio approderà ...110%. È uno dei punti intorno al quale è stato più difficile ...Divieti e restrizioni — inclusi tamponi anche per i vaccinati — per le feste e gli eventi di Capodanno (che, peraltro, molte città stanno cancellando ), mascherine obbligatorie all’aperto in tutta Ita ...di Antonio Troise Manovra economica al cardiopalmo. Domani il voto di fiducia al Senato. Dal 28, il testo approderà alla Camera per essere approvato definitivamente entro il 31. I margini per ulterior ...