La Juventus adesso corre | l’Atalanta frena ancora | per il quarto posto ora è apertissima

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Laora. Non gioca bene, questo è vero, ma quel che contano sono i punti e contro un derelitto Cagliari viene a capo di una partita che stava diventando davvero scorbutica. Il 2-0 dello Stadium è il miglior modo per chiudere un anno per nulla esaltante, tra la scorsa e questa stagione, ma è un risultato che soltanto parzialmente può descrivere quanto positiva sia la serata dei bianconeri. Non tanto per quel che succede a Torino, ma per il risultato che matura a Genova, dove l’altra squadra disastrata e disastrosa del campionato, anch’essa rossoblu, il Genoa, ferma un’Atalanta che di colpodopo il ko contro la Roma. Uno 0-0 totalmente inaspettato rispetto alle previsioni della vigilia, tra una squadra che subisce tantissimo e l’altra che segna gol a iosa e tocca i 100 nell’anno solare. Un pari ...