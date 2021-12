La Dottoressa Smile con una puntata speciale su Real Time

Leggi su lopinionista

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il primomakeover della tv italiana in onda mercoledì 22 dicembre alle ore 22.20 su Canale 31 del DTTsi prepara ad accogliere ’La’, il primomakeover (letteralmente “ristrutturazione del sorriso”) della tv italiana nato da un’idea di Nando Moscariello per ‘Vivi la vita srl’, casa di produzione da lui fondata: unain onda mercoledì 22 dicembre, alle ore 22.20, sul canale 31 del DTT. Il concept del programma è semplice. Il sorriso cambia la vita: la sicurezza in sé, l’aspetto, il modo di essere! Esistono molti sorrisi spenti e poco attraenti per tante ragioni, tra queste, le cure costose. Ma, quando tutto sembra perduto, ecco aprirsi le porte dello studio della...