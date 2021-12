Juve-Cagliari 2-0, gol di Kean e Bernardeschi (Di martedì 21 dicembre 2021) (Adnkronos) - La Juventus batte il Cagliari 2-0 nell'anticipo della 19esima giornata della Serie A. I bianconeri chiudono il girone d'andata con 34 punti e accorciano le distanze rispetto alla zona Champions: il quarto posto occupato dall'Atalanta - a quota 38 dopo lo 0-0 sul campo del Genoa - è lontano solo 4 lunghezze. Il Cagliari, fermo a quota 10, rimane penultimo a metà torneo. Il verdetto matura al termine di una partita che non offre uno spettacolo memorabile agli spettatori dell'Allianz Stadium, che presenta ampi spazi vuoto sugli spalti. La Juve prova a costruire gioco e si insedia nella metà campo avversaria. La manovra della squadra di Allegri non brilla per velocità e fluidità. I padroni di casa sfiorano il gol con un colpo di testa ravvicinato di Kean, che centra il palo da pochi metri. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) (Adnkronos) - Lantus batte il2-0 nell'anticipo della 19esima giornata della Serie A. I bianconeri chiudono il girone d'andata con 34 punti e accorciano le distanze rispetto alla zona Champions: il quarto posto occupato dall'Atalanta - a quota 38 dopo lo 0-0 sul campo del Genoa - è lontano solo 4 lunghezze. Il, fermo a quota 10, rimane penultimo a metà torneo. Il verdetto matura al termine di una partita che non offre uno spettacolo memorabile agli spettatori dell'Allianz Stadium, che presenta ampi spazi vuoto sugli spalti. Laprova a costruire gioco e si insedia nella metà campo avversaria. La manovra della squadra di Allegri non brilla per velocità e fluidità. I padroni di casa sfiorano il gol con un colpo di testa ravvicinato di, che centra il palo da pochi metri. Il ...

