Il ruolo del ponteggiatore: l’esperienza fa la differenza (Di martedì 21 dicembre 2021) Fare manutenzione operativa alle opere edilizie comincia dall’allestimento di strutture temporanee come i ponteggi al fine di agevolare l’azione delle maestranze e permettendo loro di lavorare in totale sicurezza. La cronaca ci restituisce fatti incresciosi di cadute da impalcature di materiali con conseguente danneggiamento e, ben peggiore, di episodi negativi verso persone incuranti di seguire le regole imposte dalla legislazione sulla sicurezza o semplicemente per una evidente inesperienza. La maturità professionale, così come in tutti i settori, richiede un bagaglio importante per scongiurare, in un campo delicato come l’allestimento dei ponteggi, epiloghi negativi. I ponteggi più accessibili sono le impalcature semplici che anche un lavoratore con poca esperienza riesce a montare: pochi concetti base e molte realtà nel mercato in grado di soddisfarle. Salendo con le altezze, dove ... Leggi su newsagent (Di martedì 21 dicembre 2021) Fare manutenzione operativa alle opere edilizie comincia dall’allestimento di strutture temporanee come i ponteggi al fine di agevolare l’azione delle maestranze e permettendo loro di lavorare in totale sicurezza. La cronaca ci restituisce fatti incresciosi di cadute da impalcature di materiali con conseguente danneggiamento e, ben peggiore, di episodi negativi verso persone incuranti di seguire le regole imposte dalla legislazione sulla sicurezza o semplicemente per una evidente inesperienza. La maturità professionale, così come in tutti i settori, richiede un bagaglio importante per scongiurare, in un campo delicato come l’allestimento dei ponteggi, epiloghi negativi. I ponteggi più accessibili sono le impalcature semplici che anche un lavoratore con poca esperienza riesce a montare: pochi concetti base e molte realtà nel mercato in grado di soddisfarle. Salendo con le altezze, dove ...

Advertising

lauraboldrini : Giustizia sociale, fine del #patriarcato, valorizzazione del ruolo delle #donne, rispetto dei diritti umani, tutela… - ItalyMFA : #ConfAmb2021 | Sul @Corriere l'intervista al SG @EttoreSequi ??? Discuteremo degli interessi dell'Italia e della s… - thetrueshade : @devrijnho Sai cosa fanno Luis Alberto e SMS in pinetina? Vanno da epic Brozo e gli dicono “buongiorno epic Brozo,… - Kick57624616 : RT @micheleboldrin: Ma a #Mattarella gliel'ha comunicato il Padreterno che certamente non sara' mai come prima? Dove e' stato deciso che… - BiagioSiracusa : C'è da vergognarsi di un ignavo servo del sistema come questo qui. Menomale si leva dai piedi, non è stato degno de… -