GTA VI | quando esce | novità importanti per i fan in trepidante attesa

(Di martedì 21 dicembre 2021) Sono giunte nuove informazioni riguardanti la release di GTA VI: l’attesissimo titolo Rockstar potrebbe giungere prima del previsto. C’è stato un periodo in cui il mercato videoludico sembrava insensibile alle richieste degli appassionati. Da quasi 20 anni i gamer di tutto il mondo attendono l’uscita di Half life 3, più o meno dallo stesso lasso di tempo c’è chi attende un nuovo capitolo di Soul River e la lista, andando indietro con la memoria potrebbe essere infinita. Da qualche tempo a questa parte, però, i pubblisher sembrano più sensibili verso le richieste della community. In questi anni abbiamo assistito al ritorno di Final Fantasy VII, all’uscita di The Last Guardian dopo anni di silenzio. Di recente sono stati annunciati i remake di titoli amatissimi come Prince of Persia e Splinter Cell, ma anche di Dead Space, e ancora di The Knights of The Old Repubblic. ...