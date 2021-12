Giorgio De Bona | l’alpinista sopravvissuto una notte in un crepaccio | “Sono caduto a testa in giù in un posto stretto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 dicembre 2021) Immaginarsi a un passo dallo strapiombo e dalla morte quasi certa. Difficile, impossibile forse a meno che non si abbia l’abitudine alle ascensioni.De, 47 anni, ha passato unasul versante tra il monte Cavallo e il Semenza nel Bellunese. Niente telefono (non funzionante), niente di niente. Solo la speranza. I soccorritori hanno ritrovatodomenica 19 dicembre: “ad un certo punto senza poter far nulla, ain giù alla fine della corsa ero in un, incastrato nella roccia. Mi è salita una gran rabbia. ‘No’. midetto. ‘Proprio a me non può capitare’”. E con tutte le forze che avevo miliberato e migirato”. Così il ...