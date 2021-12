Formazioni ufficiali Genoa Atalanta | le scelte degli allenatori

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ledimatch valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-5-2): Sirigu; Biraschi, Bani, Vasquez; Cambiaso, Sturaro, Badelj, Portanova, Criscito; Destro, Ekuban. Allenatore: Shevchenko.(3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Malinovskyi, Miranchuk; Zapata. Allenatore: Gasperini. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Sono state ufficializzate ledi Genoa - Atalanta . Genoa (3 - 5 - 2): Sirigu; Biraschi, Bani, Vasquez; Cambiaso, Sturaro, Badelj, Portanova, Criscito; Destro, Ekuban Atalanta (3 - 4 - 2 - 1): Sportiello; Djimsiti, ...Ledi Genoa Atalanta match valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Genoa Atalanta, match valido ...Con l'incubo - di nuovo - Covid che aleggia sulla Serie A (e non solo), il nostro massimo campionato si appresta a chiudere in bellezza questo 2021. E quindi, dopo lo slittamento (forse, boh, ...Alle 20:45 ci sarà anche la sfida Genoa - Atalanta. Ecco le formazioni ufficiali: Genoa (3-5-2): Sirigu; Bani, Vasquez, Criscito; Biraschi, Sturato, Badelj, Portanova, Cambiaso; ...