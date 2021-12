Covid: multe ai “no mask” negli stadi di Firenze ed Empoli (Di martedì 21 dicembre 2021) Undici tifosi sono stati multati dalla questura di Firenze perchè sorpresi allo stadio senza mascherina. La sanzione da 400 euro e’ scattata per un supporter viola, che domenica 19 dicembre è stato identificato mentre assisteva senza mascherina alla partita Fiorentina-Sassuolo giocata allo stadio Artemio Franchi. Sono invece 10 i tifosi dell’Empoli, di età compresa tra i 19 e i 64 anni, che sono stati sanzionati poichè immortalati dalle telecamere dello stadio Castellani mentre, il 6 dicembre scorso, assistevano senza mascherina al match Empoli-Udinese. Provvedimenti analoghi, spiega la polizia, saranno emessi verso una decina di tifosi dell’Udinese e nei confronti di alcuni del Sassuolo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Undici tifosi sono stati multati dalla questura diperchè sorpresi alloo senza mascherina. La sanzione da 400 euro e’ scattata per un supporter viola, che domenica 19 dicembre è stato identificato mentre assisteva senza mascherina alla partita Fiorentina-Sassuolo giocata alloo Artemio Franchi. Sono invece 10 i tifosi dell’, di età compresa tra i 19 e i 64 anni, che sono stati sanzionati poichè immortalati dalle telecamere delloo Castellani mentre, il 6 dicembre scorso, assistevano senza mascherina al match-Udinese. Provvedimenti analoghi, spiega la polizia, saranno emessi verso una decina di tifosi dell’Udinese e nei confronti di alcuni del Sassuolo. SportFace.

