Come mai i civici hanno successo mentre i partiti perdono colpi? (Di martedì 21 dicembre 2021) Come mai i civici a sinistra hanno successo mentre i partiti perdono colpi? E' questo l'interrogativo che ha animato l'incontro promossa da Alleanza dei democratici, promosso, presso la Locanda sul Po, dall'infaticabile suo presidente Pino De Michele. "Tutti gli interventi hanno sancito la voglia di voler lavorare per tenere unito il gruppo della lista Civica per Torino. Un'alleanza per i tanti che oggi non trovano casa nei partiti e tanto meno nei partiti persona ormai di moda anche a sinistra" è il commento dell'infaticabile Pino, tessitore della sinistra liberal socialista e radicale torinese, che auspica che questa esperienza, che ha dato casa comune a partiti e sensibilità ...

