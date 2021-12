Ballando ballando è sfuggito qualcosa. Arisa, Vito Coppola e lo strano modo in cui si è scoperto tutto (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo la loro vittoria a ballando con le stelle di Milly Carlucci non si parla d’altro che di Arisa e Vito Coppola. I due compari di ballo non hanno dimostrato solamente grandissimo feeling a livello sportivo e artistico, anche sul fronte sentimentale, secondo buona parte del pubblico, sembrerebbero fatti l’uno per l’altra. Soprattutto adesso che hanno deciso di trasmettere un bellissimo messaggio virtuale ai fan attraverso un post condiviso. Soltanto da qualche tempo, Instagram ha dato la possibilità di condividere una pubblicazione insieme ad uno o più account. Una modalità efficace sul fronte artistico e commerciale ma che, in questo caso, ha rimarcato in particolare il fortissimo legame di simbiosi che si è instaurato tra Arisa e Vito ... Leggi su tuttivip (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo la loro vittoria acon le stelle di Milly Carlucci non si parla d’altro che di. I due compari di ballo non hanno dimostrato solamente grandissimo feeling a livello sportivo e artistico, anche sul fronte sentimentale, secondo buona parte del pubblico, sembrerebbero fatti l’uno per l’altra. Sopratadesso che hanno deciso di trasmettere un bellissimo messaggio virtuale ai fan attraverso un post condiviso. Soltanto da qualche tempo, Instagram ha dato la possibilità di condividere una pubblicazione insieme ad uno o più account. Una modalità efficace sul fronte artistico e commerciale ma che, in questo caso, ha rimarcato in particolare il fortissimo legame di simbiosi che si è instaurato tra...

Advertising

SabrinaSalerno : Il nostro ballo!!! ?? @samuel_peron @Ballando_Rai @milly_carlucci - Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - medicojunghiano : RT @pborghilivorno: @annapaolaconcia @GoffredoB ego....(possono anche presentarsi a ballando sotto le stelle?) - sottounascala : attualmente ballando la macarena mentre ascolto maneggiami con cura per non scoppiare a piangere -