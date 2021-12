Autostrade A24 A25 | sospeso aumento pedaggio fino a luglio

(Di martedì 21 dicembre 2021) L'Aquila - Il Consiglio di Amministrazione di Strada dei Parchi SpA, alla luce della perdurante inerzia del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili in merito alla approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) e considerata l’esigenza di assicurare, tra le altre cose, tariffe sostenibili per l’utenza delleA24/A25, ha deliberato nella seduta odierna la sospensione dell’tariffario di circa il 34%, la cui entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2022, differendone l’applicazione al 1°2022. La decisione è stata assunta per senso di responsabilità in considerazione della funzione svolta dalle tratte autostradali interessate che, a causa dello stato delle infrastrutture viarie delle regioni attraversate, appare il principale presidio in grado di assicurare il diritto alla ...

Advertising

Tag43_ita : Il concessionario delle autostrade A24-A25 pospone a luglio 2022 l'aumento dei pedaggi. L'ultimo gesto conciliatori… - Tiburnoofficial : L’applicazione è rimandata al luglio 2022 - Tiburnoofficial : L’applicazione è differita al luglio 2022 - espressione24 : PESCARA - Il Gruppo Toto sospende 'motu proprio' i rincari sulle autostrade abruzzesi A24 e A25.… - StradadeiParchi : #TARIFFE BLOCCATE SULLE #AUTOSTRADE A24 E A25 #AUMENTO DEL 34% SLITTA A #LUGLIO #2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade A24

abruzzo24ore.tv

Che fare per superare gli irragionevoli arroccamenti del ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e di chi a Palazzo Chigi ha in mano il dossier delle- A25 , di cui è concessionaria la società del gruppo Toto , Strada dei Parchi? Per esempio decidere l'immediata sospensione dell'aumento tariffario di circa il 34 per cento, la cui ...'Ora il Governo la smetta di rinviare le scelte come ormai accade da troppi anni, assuma una decisione definitiva per dare alle/A25 un futuro chiaro, che permetta di impegnare i ...Regione Abruzzo, nuovo comunicato: Il Presidente: “Ora il Governo faccia finalmente la sua parte” L’Aquila, 21 dic. – “La decisione unilaterale di SdP di sospendere per 6 mesi l’aumento dei pedaggi è ...L’AQUILA – “La decisione unilaterale di SdP di sospendere per 6 mesi l’aumento dei pedaggi è un gesto non dovuto che apprezziamo molto, e che accoglie le sollecitazioni e le richieste pervenute da tut ...