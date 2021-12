Un' insolita Fascina in Parlamento | bussola e pallottoliere sul Quirinale

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Elegante, discreto, tutto sommato benvoluto, un “fantasma” si è aggirato nei giorni scorsi per Montecitorio. Marta, deputata e compagna di Silvio Berlusconi, di cui tutti parlano, ma solo per ammettere che, al di là di saluti e baci, pochissimi la conoscono. Nel frullatore delnon poteva non finire anche lei: come “ambasciatrice” del Cavaliere, “spia” secondo i malevoli, dama di Villa San Martino che scende nell’arena parlamentare da cui solitamente latita, ufficiale di collegamento tra i big azzurri e le anime perse. E padrona di casa a Villa Grande, dove si terrà giovedì 23 il vertice con Matteo Salvini e Giorgia Meloni per scoprire le reciproche carte. Capace poi, magari, di capire la reale consistenza di quel pugno di voti – pochi, maledetti e subito – che consentirebbero la realizzazione dei sogni quirinalizi del fidanzato. ...