Tesla | Musk | quest' anno pagherò più di 11 miliardi in tasse

Advertising

NicolaPorro : Il ceo di Tesla lancia l’allarme: “Siamo a rischio estinzione”. Ma stavolta nessuno in Italia e in Europa riporta l… - test5f1798 : - test5f1798 : - test5f1798 : - test5f1798 : -

Ultime Notizie dalla rete : Tesla Musk

Agenzia ANSA

"Per coloro che se lo chiedono, quest'anno pagherà più di 11 miliardi di dollari in tasse". Lo twitta il patron diElontornando così a intervenire su un tema, quello delle aliquote fiscali, che lo appassionato di recente portandolo allo scontro con la senatrice democratica Elizabeth Warren, paladina di ...Anche seha sottolineato comenon venderà i bitcoin acquistati nei mesi scorsi (un investimento che aveva provocato un balzo delle quotazioni della criptovaluta più conosciuta) resta la ...Tesla: ecco la vicenda che ha visto coinvolte 6 donne dipendenti della societa' automobilistica in uno scandalo in ufficio ...(ANSA) - NEW YORK, 19 DIC - "Per coloro che se lo chiedono, quest'anno pagherà più di 11 miliardi di dollari in tasse". Lo twitta il patron di Tesla Elon Musk tornando così a intervenire su un tema, q ...