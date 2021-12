Sigarette elettroniche | perché sceglierle

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ormai ci sono centinaia e centinaia di migliaia di persone che si informano sullecome alternativa a fumaretradizionali e diciamo che ci sono persone che almeno le pigliano in considerazione e vogliono avere più informazioni possibile per capirne un po’ di più Praticamente la sigaretta elettronica che può venire chiamata anche e-cig è stata progettata per sostituire E comunque simulare i sistemi tradizionali che ci consentono di fumare tabacco come leo i sigari sia per l’utilizzo, ma anche per l’aspetto Come lenormali anche esse hanno della nicotina liquida che però hanno Intanto una quantità variabile e poi viene miscelata con dei composti di altre sostanze chimiche come il glicerolo e glicole propilenico Poi ogni dispositivo è a sé ...