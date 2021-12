Samantha De Grenet in ospedale: “Anche questa è passata!” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Samantha De Grenet è stata ricoverata in ospedale per sottoporsi ad una delicata operazione al menisco, che la showgirl aveva lesionato in seguito ad una caduta durante una partita di padel. “Anche questa è fatta”, ha scritto la De Grenet su Instagram, dove ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute. Samantha De Grenet, la showgirl ex concorrente del GF Vip 5, è stata ricoverata in ospedale dove ha subito un intervento chirurgico al menisco. Come raccontato dalla diretta interessata, ormai qualche mese fa Samantha De Grenet si era infortunata durante una partita di padel, uno sport che è diventato come una “droga” per lei, come ha confessato su Instagram: “I campi da padel ora dovranno ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 20 dicembre 2021)Deè stata ricoverata inper sottoporsi ad una delicata operazione al menisco, che la showgirl aveva lesionato in seguito ad una caduta durante una partita di padel. “è fatta”, ha scritto la Desu Instagram, dove ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute.De, la showgirl ex concorrente del GF Vip 5, è stata ricoverata indove ha subito un intervento chirurgico al menisco. Come raccontato dalla diretta interessata, ormai qualche mese faDesi era infortunata durante una partita di padel, uno sport che è diventato come una “droga” per lei, come ha confessato su Instagram: “I campi da padel ora dovranno ...

Advertising

DomenicoIppol20 : RT @DomenicoIppol20: @farfallina_2021 @dayliasupporter Nie ultimi giorni nella casa del grande fratello chi ha dato la sua mano ha Giulia S… - DomenicoIppol20 : @farfallina_2021 @dayliasupporter Nie ultimi giorni nella casa del grande fratello chi ha dato la sua mano ha Giuli… - cheyennina : RT @ilpuntodolente: Dayane che mette like ad un post di samantha de grenet contro soleil ?? ha capito per sino lei di che pasta è fatta, no… - infoitcultura : Samantha De Grenet in ospedale: come sta dopo l’operazione - infoitcultura : Samantha De Grenet in ospedale: l’urgente operazione chirurgica -