Rc Auto, il prezzo cala del 5, 6% nel terzo trimestre, ma assicurarsi a Napoli costa 211 € più che ad Aosta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nel terzo trimestre 2021 il prezzo medio effettivo pagato per la garanzia Rc Auto e’ di 367 euro in riduzione del 5,6% (circa 22 euro) su base annua. L’Ivass pubblica il bollettino statistico Iper per il terzo trimestre e precisa che, rispetto al terzo trimestre del 2014, il prezzo medio effettivo si e’ ridotto del 25% (circa 122 euro). Su base trimestrale, il premio medio è in lieve aumento (circa 1,9%), in linea comunque con la stagionalità osservabile nel terzo trimestre di ogni anno, aggiunge Ivass. Le variazioni annue del prezzo medio sono ampiamente diversificate tra le singole imprese e vanno dal -10,6% al +1,1 per cento. Il differenziale di premio tra le macro-aree del ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nel2021 ilmedio effettivo pagato per la garanzia Rce’ di 367 euro in riduzione del 5,6% (circa 22 euro) su base annua. L’Ivass pubblica il bollettino statistico Iper per ile precisa che, rispetto aldel 2014, ilmedio effettivo si e’ ridotto del 25% (circa 122 euro). Su base trimestrale, il premio medio è in lieve aumento (circa 1,9%), in linea comunque con la stagionalità osservabile neldi ogni anno, aggiunge Ivass. Le variazioni annue delmedio sono ampiamente diversificate tra le singole imprese e vanno dal -10,6% al +1,1 per cento. Il differenziale di premio tra le macro-aree del ...

