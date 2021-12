(Di lunedì 20 dicembre 2021) Lediesi hanno lanciatoe sparato in aria oggi a Khartoum per disperdereche si erano radunati intorno al palazzo presidenziale durante una dimostrazioneilalla quale hanno partecipato centinaia di migliaia di persone. Diversi dimostranti sono rimasti feriti, secondo quanto hanno riferito testimoni all’agenzia Afp. La manifestazione è stata organizzata nel terzo anniversario dell’inizio di raduni simili che nel 2019 portarono alla deposizione dell’uomo forte delOmar al Bashir, aprendo la strada ad un sistema dicondiviso da militari e civili. Molti dimostranti, mentre si avvicinavano ai cancelli del palazzo presidenziale, hanno ...

Advertising

ilfattovideo : Proteste in Sudan contro il potere militare: le forze di sicurezza lanciano lacrimogeni sui manifestanti – Video - Radio3tweet : RT @radio3mondo: Il riascolto della nostra #rassegnastampa estera condotta da @GiuliaDeLuca82 su @Radio3tweet #Abusi #Chiesa #PapaFrancesc… - GiuliaDeLuca82 : RT @radio3mondo: Il riascolto della nostra #rassegnastampa estera condotta da @GiuliaDeLuca82 su @Radio3tweet #Abusi #Chiesa #PapaFrancesc… - TheSudaneseBot : RT @radio3mondo: Il riascolto della nostra #rassegnastampa estera condotta da @GiuliaDeLuca82 su @Radio3tweet #Abusi #Chiesa #PapaFrancesc… - radio3mondo : Il riascolto della nostra #rassegnastampa estera condotta da @GiuliaDeLuca82 su @Radio3tweet #Abusi #Chiesa… -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste Sudan

Al momento, insono in corsodella popolazione che, dopo il 24 ottobre , non si sono interrotte nonostante il reintegro del primo ministro, Abdalla Hamdok, il 21 novembre scorso. I ...Nel nordest del Paese arabo, dove ledel 2011 sono degenerate in una sanguinosa ... Due anni fa era a Gambella, in Etiopia, vicino al confine con il Sud, "responsabile di due campi ...Domenica la polizia del Sudan ha represso con violenza una grande protesta contro il colpo di stato del 25 ottobre, con cui i militari avevano arrestato ...Non accennano a placarsi le proteste dei cittadini sudanesi dopo il golpe militare perpetrato dall’esercito il 25 ottobre scorso. Scontri di piazza che proseguono soprattutto nella capitale Khartoum.