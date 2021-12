Pioli: "Gol tolto per un giocatore ininfluente" (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il tecnico: "Giroud era a terra, cosa poteva fare? Tanto poi diranno che è stato applicato il regolamento". Dopo l'Atalanta un altro caso di ILARIA CHECCHI Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il tecnico: "Giroud era a terra, cosa poteva fare? Tanto poi diranno che è stato applicato il regolamento". Dopo l'Atalanta un altro caso di ILARIA CHECCHI

Advertising

Gazzetta_it : Pioli non ci sta: 'Non siamo stanchi. E sul gol di Kessie, Giroud non disturba l'avversario' #MilanNapoli - TuttoMercatoWeb : Pioli contesta il gol annullato a Kessié: 'Giroud è a terra e non fa nulla per intervenire...' - AntoVitiello : #Pioli a sky: “Continuiamo a regalare certi gol. Gli errori? Stiamo subendo dei gol da palle perse nostre, perché s… - eia58 : RT @il_Malpensante: Pioli al gol di Kessié fa uno scatto liberatorio. Poi torna, ci pensa un attimo e li richiama tutti 'tornate! Tornate!… - ilmarchesedelG6 : RT @il_Malpensante: Pioli al gol di Kessié fa uno scatto liberatorio. Poi torna, ci pensa un attimo e li richiama tutti 'tornate! Tornate!… -