Pagelle Juan Jesus | i quotidiani lo esaltano | “Elegante e preciso”

(Di lunedì 20 dicembre 2021)gioca una grande partita con il Milan, leil difensore brasiliano del Napoli di Spalletti.Il difensore è stato chiamato a sostituire una colonna portante della squadra partenopea: Kalidou Koulibaly. Una missione tutt’altro che semplice per chiunque. Eppuretutte le volte che è sceso in campo ha sempre fatto vedere di poterci stare nella squadra di Spalletti. C’è chi lo dava oramai per finito, invecesi è sempre messo a disposizione del tecnico, pronto a dare il massimo quando doveva scendere in campo. Milan-Napoli: lediCorriere dello Sport 7 – “Nel “suo” San Siro non trema. Sarà l’aria del derby, ma di fatto è tra i migliori e ...

Ledi Milan - Napoli 0 - 1 a cura di Fabrizio d'Esposito e Ilaria Puglia. OSPINA . ... Uno dei migliori in campo senza dubbio - 8JESUS . Gesù nasce venerdì prossimo eJesus disputa la ...Jesus 7 : il protagonista che non ti aspetti. Pulito e puntuale in ogni intervento, controlla bene Ibrahimovic. Di Lorenzo 6 : si adatta a sinistra ma non ha quella facilità nella giocata che di ...Ospina 6,5 - Una bella parata su Ibrahimovic nella ripresa, in una delle poche occasione dei rossoneri. Poi per il resto qualche buona uscita, aiutando i compagni nel limite Ibra di testa, e buona ges ...I voti del big match di San Siro, finito 1-0 per gli azzurri di Spalletti. Tomori è sicuro, Diaz una delusione. Juan Jesus: scommessa vinta ...