Osservatorio gioco d’azzardo, Nomisma: “Necessità di un monitoraggio costante del fenomeno” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nomisma e l’Osservatorio del gioco d’azzardo pubblicano i numeri del 2021 e sollecitano maggiori attività di prevenzione al fenomeno compulsivo “Il gioco d’azzardo, secondo l’ordinamento penale italiano, è una tipologia di gioco nel quale ricorre il fine di lucro e la vincita o perdita è completamente o quasi aleatoria. Esso consiste nello scommettere beni, perlopiù L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 20 dicembre 2021)e l’delpubblicano i numeri del 2021 e sollecitano maggiori attività di prevenzione alcompulsivo “Il, secondo l’ordinamento penale italiano, è una tipologia dinel quale ricorre il fine di lucro e la vincita o perdita è completamente o quasi aleatoria. Esso consiste nello scommettere beni, perlopiù L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

curraoviaggi1 : Per abbracciare l’intero skyline della Grande Mela in cima al nuovo grattacielo One Vanderbilt, si trova l’osservat… -