Napoli: "Quanti consensi ed elogi a Radio Marte!" (Di lunedì 20 dicembre 2021) Corbo: "Il match col Milan difficilissimo ed invece il Napoli ha disputato una gara straordinaria. Spalletti ha dimostrato la sua bravura" Damiani, Paparesta, Mele e Corbo sono intervenuti a Radio Marte, nel corso della trasmissione "Marte Sport Live", per parlare della vittoria ottenuta dal Napoli – ieri al Meazza- contro il Milan, del gol annullato alla squadra rossonera, del VAR, di Spalletti e della …pizza napoletana o romana. Questi i loro interventi riportati da ReteCalcio.Net: Oscar Damiani, ex calciatore, su Milan – Napoli "Le squadre di Spalletti si riprendono sempre dopo un periodo delicato per cui mi aspettavo un bel Napoli contro il Milan. La squadra di casa, invece, sta accusando un po' di stanchezza, non vive il momento migliore della stagione. Ho visto un bel ...

