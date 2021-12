Mattarella richiama i partiti alla necessità di collaborare

(Di martedì 21 dicembre 2021) La collaborazione deve continuare. Il messaggio che Sergioconsegna alle alte cariche dello stato, ricevute ieri pomeriggio al Quirinale per gli auguri, ha una sola lettura. Ma molte possibili applicazioni. Il richiamocollaborazione vale innanzitutto per quella che sarà l’attuazione «nei tempi previsti» del Piano di ripresa e resilienza, dove «il successo dell’Italia sarà condizione di successo per l’intera Europa». Vale per il governo del paese, tanto più adesso che la strana maggioranza dà evidenti segni di logoramento. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

