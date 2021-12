Mattarella: «È il tempo della chiarezza e della lealtà. Italia unita nella pandemia, troppo spazio ai No vax» (Di lunedì 20 dicembre 2021) «La prima difesa dal virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli Italiani nella scienza, nella medicina. Vi si è affiancata quella nelle istituzioni, con la... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 20 dicembre 2021) «La prima difesa dal virus è stata la fiduciastragrande maggioranza degliniscienza,medicina. Vi si è affiancata quella nelle istituzioni, con la...

Quirinale : #Mattarella:Credo che si possa riconoscere come in Italia si sia affermata una sostanziale unità. Unità di intenti… - Quirinale : #Mattarella: Abbiamo compreso che la Repubblica è al tempo stesso istituzioni e comunità. La comunità ha bisogno de… - Quirinale : #Mattarella: La #pandemia segna ancora il nostro tempo. Ha provocato dolore, sofferenze, nuove povertà. Ma abbiamo… - Aljangelo : RT @Quirinale: #Mattarella: Abbiamo compreso che la Repubblica è al tempo stesso istituzioni e comunità. La comunità ha bisogno delle sue i… - soyanna72 : RT @ilconterosso1: Il Presidente di 'tutti i vaccinati' non è mai diventato il Presidente di 'tutti gli Italiani'. Ha avuto 7 anni di temp… -