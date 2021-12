Mattarella conferisce alla figlia di Luca Attanasio l’onorificenza per il padre morto in Congo | VIDEO

Advertising

neXtquotidiano : Momenti di commozione #Mattarella conferisce alla figlia di Luca #Attanasio l’onorificenza per il padre morto in C… - libellula58 : Mattarella conferisce onorificenza postuma alla memoria di Luca Attanasio: “Ha messo l’italianità al servizio dell’… - BenjaminW1892 : RT @francofontana43: Mattarella conferisce la Gran Croce alla memoria di Luca Attanasio - TgrRaiLombardia : #Mattarella conferisce la Gran Croce alla memoria a Luca #Attanasio. Il #PresidenteDellaRepubblica ha consegnato l'… - tinas48 : RT @francofontana43: Mattarella conferisce la Gran Croce alla memoria di Luca Attanasio -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella conferisce

Radio Lombardia

una attività, la vostra, esposta talvolta ai rischi più gravi'. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio, ha consegnato questa mattina al Quirinale l'onorificenza di Gran Croce d'Onore dell'Ordine della Stella d'Italia alla memoria dell'Ambasciatore Luca Attanasio , ucciso nella Repubblica ...Un esempio di chi aveva messo la propria italianità a servizio della causa dell'umanità", ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori e ...Roma, 20 dic. "Non rinunciamo alle differenze e alle diversità. Ma sappiamo essere uniti sulle grandi scelte, quando le circostanze della vita lo richiedono". L ...Intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in videoconferenza, alla sessione di apertura della 42° edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli. (foto di Francesco Ammendola - ...