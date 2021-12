Manchin affonda il Build Back Better di Biden

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il senatore democratico moderato Joe , il piano sul clima e welfare da 1.700 miliardi di dollari.ha affermato che voterà NO al piano. Non si è fatta attendere la risposta della Casa Bianca: “deve rispettare la parola data. Aveva detto di sostenere il piano”.

Il Sole 24 ORE

