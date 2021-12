Inter, per Lautaro ora lo scenario si è capovolto (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lautaro Martinez è sempre più un punto fermo per l’Inter di Simone Inzaghi. Il centravanti argentino, promosso in estate dopo l’addio di Lukaku come vero top player del reparto offensivo, sta registrando un buon rendimento, essendo ad un solo gol dal belga nel girone d’andata dello scorso anno. E il Corriere dello Sport sottolinea questo fatto curioso: “La curiosità è che nel momento in cui è stato completato l’iter per il rinnovo, Lautaro si è come “piantato”, infilando ben 7 gare senza reti. Dopo l’ultima sosta per le nazionali, invece è diventato una sorta di cecchino”. Leggi su footdata (Di lunedì 20 dicembre 2021)Martinez è sempre più un punto fermo per l’di Simone Inzaghi. Il centravanti argentino, promosso in estate dopo l’addio di Lukaku come vero top player del reparto offensivo, sta registrando un buon rendimento, essendo ad un solo gol dal belga nel girone d’andata dello scorso anno. E il Corriere dello Sport sottolinea questo fatto curioso: “La curiosità è che nel momento in cui è stato completato l’iter per il rinnovo,si è come “piantato”, infilando ben 7 gare senza reti. Dopo l’ultima sosta per le nazionali, invece è diventato una sorta di cecchino”.

Advertising

AndreaBricchi77 : Io non parlo perché altrimenti salto. Complimenti a tutti, soprattutto all’Inter, meritatamente campione d’Italia.… - Inter : ?? | STAT Per la terza volta nella sua storia in Serie A l’Inter ha vinto cinque partite di fila senza subire gol,… - FBiasin : #Marotta: “Ho detto a #Barone quello che gli dovevo dire. L'#Inter è per la trasparenza, abbiamo sempre adempiuto a… - Roger7751253175 : @FrancescoOrdine Lo scorso anno ottobre 2020 derby d'andata sul 2-1 per il Milan assegnato un rigore all'Inter poi… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Marotta: 'Ho presentato istanza alla Lega perché tutti i club presentino, in nome della trasparenza,la propria situazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter per Il Napoli e il golpe di San Siro: capolavoro di Spalletti ... il capolavoro di Spalletti è incoronato da tutti i giornali Il Napoli si gode la vittoria di San Siro e ritorna in corsa per essere l'anti Inter. Il Corriere dello Sport incorona la prova degli ...

TOP SQUADRE DI CALCIO SOCIAL. A novembre la Juve tiene e l'Inter sorpassa il Milan - Primaonline Nel mese di novembre l'Inter si è molto avvicinata alle prestazioni di vertice, ponendo pure le basi anche per il proseguimento dell'avventura nella massima competizione continentale per club. Nel ...

Le Sdottorate: Diaz l'intruso, l'Inter blindata e un Pobega da Nazionale - Sportmediaset Sport Mediaset Inter, prove di rinnovo per Inzaghi: le idee dei nerazzurri Il 2022, dunque, porterà l’Inter a fare una nuova proposta di rinnovo per il tecnico, a maggior ragione dovesse arrivare lo scudetto e la seconda stella. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.

Inter, Bucchioni: “Bisogna ancora volare basso” Il giornalista sportivo Enzo Bucchioni ha voluto fare una sua personale analisi della situazione in classifica dell’Inter, ad una giornata dalla fine dal girone d’andata e dopo la conquista del titolo ...

... il capolavoro di Spalletti è incoronato da tutti i giornali Il Napoli si gode la vittoria di San Siro e ritorna in corsaessere l'anti. Il Corriere dello Sport incorona la prova degli ...Nel mese di novembre l'si è molto avvicinata alle prestazioni di vertice, ponendo pure le basi ancheil proseguimento dell'avventura nella massima competizione continentaleclub. Nel ...Il 2022, dunque, porterà l’Inter a fare una nuova proposta di rinnovo per il tecnico, a maggior ragione dovesse arrivare lo scudetto e la seconda stella. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.Il giornalista sportivo Enzo Bucchioni ha voluto fare una sua personale analisi della situazione in classifica dell’Inter, ad una giornata dalla fine dal girone d’andata e dopo la conquista del titolo ...