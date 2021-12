Il Collegio, Maria Sofia Federico insultata: “Zia rilassati!” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Maria Sofia Federico presa ancora di mira dagli haters su Instagram e Tik Tok. Una delle grandi protagoniste de Il Collegio 6 si è lasciata andare ad un duro sfogo contro i commenti negativi che continua a ricevere quotidianamente: “Sono veramente allibita”, ha detto la ragazza. Una delle grandi protagoniste de Il Collegio 6 è indubbiamente Maria Sofia Federico. La 16enne di Valmontone, in provincia di Roma, ha Leggi su solodonna (Di lunedì 20 dicembre 2021)presa ancora di mira dagli haters su Instagram e Tik Tok. Una delle grandi protagoniste de Il6 si è lasciata andare ad un duro sfogo contro i commenti negativi che continua a ricevere quotidianamente: “Sono veramente allibita”, ha detto la ragazza. Una delle grandi protagoniste de Il6 è indubbiamente. La 16enne di Valmontone, in provincia di Roma, ha

Advertising

alian_maria : RT @Mosquitas77: .@Valerio_casini. @ItaliaVivaRoma1 non poteva fare scelta migliore per le suppletive del collegio #Roma1. Martedì #21di… - alian_maria : RT @RaffaelePizzati: Il 16 gennaio per le #Suppletive del collegio Roma 1 la comunità di @ItaliaVivaRoma1 voterà per il candidato dell'Area… - ANNARITASIFO17 : maria sofia federico una delle protagoniste del collegio che non sarà facile dimenticare.?? #ilcollegio - alian_maria : RT @RaffaelePizzati: A Roma, per le suppletive del collegio #Roma1, l'area riformista vota @valerio_casini ????? - lovelyanimehd : Dov’è Maria Sofia? - Settima puntata - Il Collegio 6 -