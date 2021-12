Grande Fratello Vip 2021, chi è stato eliminato ieri sera 20 dicembre: concorrenti in nomination, data della prossima puntata (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 7 i concorrenti in nomination e a rischio eliminazione, uno dei 7 vipponi questa sera lascerà la casa del Grande Fratello Vip e rinuncerà a trascorrere il Natale nella casa più spiata d’Italia. Ma chi ha abbandonato il gioco? Cosa è successo nella puntata di lunedì tra nuovi ingressi, amori che nascono e legami che vacillano? Grande Fratello Vip 2021, chi è stato eliminato lunedì 20 dicembre? A rischio eliminazione ben 7 concorrenti: Biagio, Miriana, Carmen, Gianmaria, Lulù, Manuel e Valeria e Giacomo che giocano come se fossero una sola persona. Il televoto è ufficialmente aperto: il pubblico chi deciderà di salvare? Lo scopriremo stasera! ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 7 iine a rischio eliminazione, uno dei 7 vipponi questalascerà la casa delVip e rinuncerà a trascorrere il Natale nella casa più spiata d’Italia. Ma chi ha abbandonato il gioco? Cosa è successo nelladi lunedì tra nuovi ingressi, amori che nascono e legami che vacillano?Vip, chi èlunedì 20? A rischio eliminazione ben 7: Biagio, Miriana, Carmen, Gianmaria, Lulù, Manuel e Valeria e Giacomo che giocano come se fossero una sola persona. Il televoto è ufficialmente aperto: il pubblico chi deciderà di salvare? Lo scopriremo sta! ...

Advertising

MediasetPlay : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - QuiMediaset_it : In prima serata su #canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP condotto da @alfosignorini - Sara11863796 : RT @MediasetPlay: Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Segu… - Gabri_Minissale : @YamanFanPageIta Assurdo dare spazio a quello schifo di trash del grande fratello - VitoCavarretta : @avvbenedetto A fine pandemia li vedremo impegnati nel reality l'isola dei virologi o grande fratello vax -