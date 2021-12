Goggia – Brignone | pace fatta tra le due azzurre dello sci

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo alcuni screzi è tornato il sereno Sofiae Federica: due talentisci azzurro che spesso non si sono sono proprio amati. Le due, anche per tutta la stagione passata, sono state spesso protagoniste di screzi (dietro le piste) e di incomprensioni. A inizio anno siacheavevano spiegato a chiare lettere di non starsi simpatiche. Non solo laaveva anche deciso di allenarsi sola, seguita dal fratello Davide. Nelle ultime settimane, però, le cose sono notevolmente migliorate. Prima c’è stato l’abbraccio in pista dopo la vittoria dellaa Lake Louise. Poi parole distensive da parte di entrambe fino alla conferma definitiva con le dichiarazioni dopo il SuperG di Val d’Isere. Leggi anche: Sci, Sofia ...

Ultime Notizie dalla rete : Goggia Brignone

Sofia Goggia vince anche il SuperG in Val d'Isere, centrando un altro successo dopo la ... c'è il tocco di Elena Curtoni terza a 51/100 e quello di Federica Brignone, giù dal podio per il ...