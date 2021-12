GF Vip | chi è la famosa Stella | l’assistente di Alex Belli che dorme con lui e Delia

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Nella Casa del GF Vip 6,qualche volta ha nominato una certa, definendola la sua assistente e spiegando aDuran che il suo rapporto con Soleil Sorge era proprio come quello con. “A casa c’è la nostra amicache viene in vacanza con noi, ha dormito con noi. Ma il pubblico generalista non capirà mai tutto questo” ha detto un’altra volta proprio alla Sorge. “Lei è anche la mia assistente”. GF Vip 6, la moglie di Aldo Montano sotterra Soleil Sorge Una battuta durante una diretta lascia intendere il reale pensiero della modella sull'inquilina della Casa GF Vip,: chi è la sua misteriosa assistente ...