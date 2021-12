Gavi e gli scarpini slacciati, media Barcellona rivelano: “Non se li sa allacciare bene” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Pablo Martín Páez Gavira detto Gavi, è indubbiamente uno dei calciatori più di talento dell’intero panorama mondiale. Il centrocampista del Barcellona, classe 2004, è ormai diventato un punto fisso della squadra allenata da Xavi Hernandez. Nonostante ciò, negli ultimi tempi, molti hanno notato una particolarità. Il giocatore entra in campo sempre con gli scarpini slacciati. All’inizio si poteva pensare ad una sorta di rito scaramantico per il 17enne, ma un giornalista catalano che si occupa del Barça su diverse testate ha rivelato che il ragazzo non è molto avvezzo ad allacciarsi gli scarpini. Non è capace. Per come gioca però, non si pone il problema. La Transmissió d’en Torquemada, programma di Catalunya Radio, pubblica un tweet con una dichiarazione di Marc Marba Prats al riguardo. ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Pablo Martín Páezra detto, è indubbiamente uno dei calciatori più di talento dell’intero panorama mondiale. Il centrocampista del, classe 2004, è ormai diventato un punto fisso della squadra allenata da Xavi Hernandez. Nonostante ciò, negli ultimi tempi, molti hanno notato una particolarità. Il giocatore entra in campo sempre con gli. All’inizio si poteva pensare ad una sorta di rito scaramantico per il 17enne, ma un giornalista catalano che si occupa del Barça su diverse testate ha rivelato che il ragazzo non è molto avvezzo ad allacciarsi gli. Non è capace. Per come gioca però, non si pone il problema. La Transmissió d’en Torquemada, programma di Catalunya Radio, pubblica un tweet con una dichiarazione di Marc Marba Prats al riguardo. ...

Advertising

sportface2016 : #Gavi e il mistero degli scarpini slacciati - luc_sca : GAVI ,i filantropi ritengono il vaccino pericoloso per i rifugiati innocuo e sicuro per gli europei. ma 'non c'è n… - cervovski : Con Gavi, Pedri e Nico González il Barcellona ha cavato dalla cantera/Segunda un’altra generazione di centrocampist… - AntoCefalu : Il primo gol di Jutglà, poi anche quello, meraviglioso, di Gavi. Il Barça non ha perso tutto, come si dice, perché… - magicaGrmente22 : @sil_viar0 I partner di Gavi sono sempre gli stessi. Vengono a nausea. -