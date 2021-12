"Fidanza non è un mostro": perché la Meloni fa bene a riabilitarlo. Senaldi: un colpo a pm e sinistra (Di lunedì 20 dicembre 2021) «Conosco Carlo Fidanza da trent' anni, vederlo raccontato come un mostro mi ha fatto male. Non mi capacito di come una persona della sua intelligenza abbia potuto commettere un errore del genere, frequentando certa gente. Ora è sospeso ma confido che abbia imparato la lezione». Piazza Pulita va in ferie per Natale e può così partire, da un'intervista di Giorgia Meloni su La Stampa, quella che ha tutta l'aria di essere una riabilitazione - sacrosanta dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia, finito al centro di una campagna giornalistica grottesca, mirata a delegittimare, attraverso di lui, tutto il partito. La vicenda è nota: l'inchiesta durata due anni del sito Fanpage dalla quale sono emersi video in cui l'esponente di Fdi, in compagnia della candidata Chiara Valcepina, incontrava durante la campagna elettorale per le Comunali il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) «Conosco Carloda trent' anni, vederlo raccontato come unmi ha fatto male. Non mi capacito di come una persona della sua intelligenza abbia potuto commettere un errore del genere, frequentando certa gente. Ora è sospeso ma confido che abbia imparato la lezione». Piazza Pulita va in ferie per Natale e può così partire, da un'intervista di Giorgiasu La Stampa, quella che ha tutta l'aria di essere una riabilitazione - sacrosanta dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia, finito al centro di una campagna giornalistica grottesca, mirata a delegittimare, attraverso di lui, tutto il partito. La vicenda è nota: l'inchiesta durata due anni del sito Fanpage dalla quale sono emersi video in cui l'esponente di Fdi, in compagnia della candidata Chiara Valcepina, incontrava durante la campagna elettorale per le Comunali il ...

Advertising

ItaliaTeam_it : L’operazione al cuore è andata bene per Martina Fidanza! Buona guarigione Marti, non vediamo l’ora di rivederti in… - MargheBadWolf : @melainfabula CIOÈ QUESTO HA AVUTO ANNI E ANNI SOTTO AGLI OCCHI KATIE E NON HA FATTO NIENTE E MO SI FIDANZA CON QUA… - nnsocsscrivere : Ma Fernanda in effetti ha ragione. Se si fidanza non avrebbe più senso a partecipare al programma vita da single. S… - monicagrowsup : ed ecco perché non ci si fidanza mai con i compagni di classe adios laura #unprofessore - ognivoltaecosi : Io non so se state bene con la testa, cioè ma i cazzi vostri no? Ma esattamente cosa cambia nella vita dì qualcuno… -