Concorso Comune Bologna, 32 specialisti ingegneri e architetti: come partecipare (Di lunedì 20 dicembre 2021) L'avviso di Concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 2021. Le ... compilando il modulo reperibile all'indirizzo: https://moduli.retecivica.lepida.it/ComuneBologna ...

