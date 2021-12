Civitavecchia, fuga di gas: paura in via Montanucci (Di lunedì 20 dicembre 2021) Civitavecchia – Oltre ai molti Interventi di routine dovuti al fermento per l’arrivo delle tanto aspettate festività natalizie, i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati impegnati, oggi pomeriggio verso le 17, in una delicata fuga di gas. La chiamata è arrivata da via Achille Montanucci. Gli uomini della caserma Bonifazi, con l’ausilio della strumentazione per la ricerca di perdite di gas metano, è riuscita ad individuare la fuoriuscita di metano mettendo in sicurezza l’area e di conseguenza hanno lasciato al personale Italgas giunto sul posto il compito di ripristinare lo stato dei luoghi. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchiailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 dicembre 2021)– Oltre ai molti Interventi di routine dovuti al fermento per l’arrivo delle tanto aspettate festività natalizie, i Vigili del fuoco disono stati impegnati, oggi pomeriggio verso le 17, in una delicatadi gas. La chiamata è arrivata da via Achille. Gli uomini della caserma Bonifazi, con l’ausilio della strumentazione per la ricerca di perdite di gas metano, è riuscita ad individuare la fuoriuscita di metano mettendo in sicurezza l’area e di conseguenza hanno lasciato al personale Italgas giunto sul posto il compito di ripristinare lo stato dei luoghi. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in ...

