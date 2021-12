Chris Smalling | il talento di cristallo indispensabile per la Roma

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Rientrato dopo l’ennesimo malanno,ha contribuito in maniera decisiva alle ultime 2 vittorie della. Trattamento “Special” per l’inglese Ladi José Mourinho manda un chiaro ed importante segnale al campionato con il pesante 4-1 sul campo dell’Atalanta. Tra i protagonisti dell’impresa al Gewiss Stadium, oltre ai vari Abraham e Zaniolo, c’è sicuramente. Il centrale inglese – in dubbio fino a poche ore prima del match – è sceso in campo dal 1? ed è stato autore di una prestazione maiuscola, vincendo nettamente il duello con Duvan Zapata, uno degli attaccanti più in forma della Serie A dopo Dusan Vlahovic. Ad impreziosire la giornata per il classe ’92, anche il gol (il secondo consecutivo) che ha permesso alladi chiudere ...

In vetrina, infatti, vanno giustamente Tammy Abraham, Nicolò Zaniolo e, ma tutti gli spadaccini hanno bisogno di un capo, e questo non può essere che uno solo: José Mourinho. Un ...E, soprattutto, l'ho visto nell'uomo che, davvero, ha cambiato la squadra:. E non solo perchè ha praticamente azzerato Zapata.ha dato forza e coraggio ai compagni di reparto, ...E invece, Chris Smalling ha stupito tutti: non solo lo abbiamo visto in campo al Gewiss, ma è stato al top. Bravo lui, ermetica tutta la difesa. Un caso? No. Smalling fa la differenza ma se è Smalling ...Forse la svolta è, a 32 anni, aver alzato la soglia del dolore: dopo il fastidio muscolare accusato contro lo Spezia, molti - Mourinho compreso - avranno pensato che non sarebbe stato ...