Chad Michael Murray vuole il reboot di "One Tree Hill" e ha già un'idea da sviluppare (Di lunedì 20 dicembre 2021) Chad Michael Murray ha interpretato per quasi dieci anni Lucas Scott in One Tree Hill, una serie televisiva andata in onda dal 2003 al 2012. Trovandoci nell'era di reboot e revival, l'attore aveva già menzionato l'idea di riportare in vita l'acclamata serie televisiva e, anzi, avrebbe persino un'idea in mente. Il suo non sembra essere … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

cristinascat10 : RT @Cinzy08_: Spero che un giorno questo si avveri com'è successo con Friends,ma la mia idea è sempre la stessa,o tutti e 5 o niente.. chis… - Cinzy08_ : Spero che un giorno questo si avveri com'è successo con Friends,ma la mia idea è sempre la stessa,o tutti e 5 o nie… - jiminieslilnose : Ho guardato too close for Christmas (solo per Chad Michael Murray perché mi ricorda i vecchi tempi lol) e nel film… - _hollandscurls : il mondo meritava il continuo del matrimonio tra chad michael murray e sophia bush e ci sarei passata sopra solo pe… - kcareninaa : ok ora direi che mi sono meritata la romcom natalizia con mia vecchissima crush chad michael murray -