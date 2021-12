Alessandro Basciano, Lulù Selassiè lo spiazza: “Ti sei rifatto le labbra?” (Di lunedì 20 dicembre 2021) La domanda spiazzante di Lulù Selassié Ieri sera Lucrezia Selassié ha spiazzato non poco Alessandro Basciano mentre si trovavano in sauna. Cosa è successo? Ve lo raccontiamo subito. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne stava chiacchierando con la Princess e Giacomo Urtis e ha fatto un suo personale ragionamento sulla coppia formata da Sophie Codegoni L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 20 dicembre 2021) La domandante diSelassié Ieri sera Lucrezia Selassié hato non pocomentre si trovavano in sauna. Cosa è successo? Ve lo raccontiamo subito. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne stava chiacchierando con la Princess e Giacomo Urtis e ha fatto un suo personale ragionamento sulla coppia formata da Sophie Codegoni L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Alessandro Basciano pazzo di Sophie Codegoni: 'Secondo me anche io le piaccio' L'ex co… - Novella_2000 : “Ma tu ti sei rifatto le labbra?”: Lulù spiazza Alessandro, che fa una confessione (VIDEO) #gfvip - elvise1657 : RT @fanpage: 'Anche se hai le stesse mie iniziali 'AB' sei un copia incolla, e attenzione le carte copiative non sono mai come gli original… - Novella_2000 : Nuovo triangolo in casa: Sophie si allontana da Gianmaria per Alessandro? Lui è convinto di piacerle (VIDEO) #gfvip -